В Крыму дети-инвалиды смогли получить лекарства только после вмешательства следователей

В Крыму дети-инвалиды смогли получить лекарства только после вмешательства Следственного комитета.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, в ведомство обратились женщины, чьи дети страдают сахарным диабетом и муковизцидозом: лекарства выдаются им с запозданием. У некоторых такая ситуация тянется годами.

Было возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц республиканского министерства здравоохранения.

В результате вмешательства следователей больные дети были обеспечены необходимыми препаратами, кроме того, был установлен постоянный график их получения.

Проблема оказалась не единичной: за решение проблемы поблагодарили представители 141 семьи.

Симферополь, Лиана Макоба

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