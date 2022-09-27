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Вторник, 27 сентября 2022, 22:48 мск

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Экс-глава МИД Польши выразил благодарность США за подрыв газопроводов «Северного потока»

Фото: pixabay.com

Бывший министр иностранных дел Польши Радек Сикорский уверен, что теракт на газопроводах «Северного потока» совершили США.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он с благодарностью к американцам написал в соцсети.

«Спасибо, США», – высказался Сикорский.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оставила комментарий по этому поводу в своём телеграм-канале.

«Польский депутат Европарламента, бывший Министр иностранных дел Радек Сикорский в твиттере поблагодарил США за сегодняшнюю аварию на российских газопроводах. Это официальное заявление о теракте?», – написала она.

Напомним, ранее датские и шведские сейсмологи зафиксировали мощные взрывы в районах, где произошли утечки из газопровода «Северный поток». Об этом сообщил сотрудник Национального центра сейсмологии Швеции при Уппсальском университете Бьорн Лунд в эфире телеканала SVT.

Шведские сейсмологи уверены, что инцидент с «Северными потоками» произошел из-за взрывов, это не было следствием землетрясения или оползня.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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