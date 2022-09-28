Глава МИД Швеции: утечки на «Северных потоках» вызваны взрывами

Причинами утечек газа на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» стали взрывы. Об этом заявила глава МИД Швеции Анн Линде.

Инциденты на трубопроводах в исключительных экономических зонах Швеции и Дании является «следствием взрывов», – написала министр в твиттере. Глава шведского МИД допустила возможность диверсии.

Линде добавила, что власти Швеции продолжают собирать информацию и «не исключают никаких участников и мотивов».

Ранее в Германии не исключили того, что система газопроводов «Северный поток» была повреждена в результате диверсии. По словам сотрудника службы безопасности ФРГ, улики указывают на акт саботажа, а не на техническую проблему, передает Bloomberg. Напомним, шведские и датские сейсмологи зафиксировали два мощных взрыва в районах Балтийского моря, где произошли утечки из газопровода «Северный поток».

Резкое падение давления в одной из двух веток «Северного потока-2» и в двух нитках «Северного потока» было зафиксировано 26 сентября. Швеция и Дания сообщили об утечках газа на «Северном потоке». Оператор газопровода – компания Nord Stream AG заявила, что повреждения носят беспрецедентный характер. Там отметили, что сроки возобновления работы трубопровода оценить невозможно.

Немецкие СМИ сообщили, что причиной инцидентов на газопроводах могла стать диверсия. В Кремле заявили, что нельзя исключать ни одну из версий случившегося.

Москва, Наталья Петрова

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