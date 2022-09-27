Кремль допустил вероятность диверсии на «Северных потоках»

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков назвал «очень тревожными новостями» сообщения о разрушениях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». По его словам, в Кремле чрезвычайно обеспокоены из-за случившегося.

«Идет речь о неких разрушениях в трубе, пока непонятно какого характера, в датской зоне. Значительно упало давление. Это беспрецедентная ситуация, которая требует срочного разбирательства», – сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ.

Песков не исключил, что инцидент в системе «Северного потока» мог произойти из-за диверсии. По его словам, сейчас нельзя исключать ни одной версии. «До того как появятся результаты исследований исключать хоть какой-то вариант нельзя», – отметил представитель Кремля.

Ранее сегодня оператор газопроводной системы Nord Stream AG заявил о беспрецедентном характере разрушений, произошедших одновременно на трех нитках морских газопроводов системы «Северный поток». В компании отметили, что пока невозможно оценить сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры.

До этого Nord Stream 2 AG сообщила о резком падении давления на одной из двух ниток газопровода «Северный поток-2». Позднее оператор заявил о падении давления в обеих нитках «Северного потока-1». Причина утечки газа выясняется. Расследование ведут федеральные органы безопасности Германии. Немецкие СМИ предположили, что причиной инцидентов могла стать целенаправленная диверсия.

Москва, Наталья Петрова

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