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Вторник, 27 сентября 2022, 12:19 мск

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Сроки восстановления назвать невозможно: газопроводы «Северный поток» получили критические повреждения

Фото: www.nord-stream.com

Разрушения газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» имеют беспрецедентный характер. Сроки восстановления их работоспособности определить невозможно. Об этом заявил оператор газопроводной системы Nord Stream AG.

«Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов системы «Северный поток», носят беспрецедентный характер. Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно», – сообщили в пресс-службе компании.

Тем временем, Морские управления Швеции и Дании предупредили об обнаружении двух утечек на газопроводе к северо-востоку от датского острова Борнхольм. «На «Северном потоке» есть две утечки – одна в экономической зоне Швеции и одна в экономической зоне Дании. Они очень близки друг к другу. Мы внимательно следим, чтобы ни одно судно не подходило слишком близко к месту происшествия», – говорится в релизе ведомств.

Накануне, оператор проекта «Северный поток-2» компания Nord Stream 2 AG сообщила о резком падении давления на одной из двух веток газопровода. Датчик зафиксировал неполадки в ночь на понедельник, 26 сентября. О произошедшем немедленно уведомлены береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России. Затем давление упало и на других нитках системы, таким образом, утечка произошла на двух трубопроводах «Северного потока» и одном «Северного потока – 2». На момент происшествия они были остановлены. Власти Дании запретили судоходство в районе утечки газа. Причины инцидента выясняются, проводится расследование. Тем временем, немецкие СМИ предположили, что произошла целенаправленная диверсия. В расследовании причин случившегося участвуют федеральные органы безопасности Германии.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Нефть и газ

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