На газопроводе «Северный поток-2» случилось ЧП

Оператор проекта «Северный поток-2» компания Nord Stream 2 AG сообщила о резком падении давления на одной из двух веток газопровода.

Давление в трубе на линии A упало за ночь с 300 до 7 бар. Падение давления зафиксировал диспетчер береговой площадки «Северного потока-2» в ночь на понедельник, 26 сентября. В Nord Stream 2 AG оценили случившееся как чрезвычайное происшествие, передает РИА «Новости».

Отмечается, что о произошедшем немедленно уведомлены береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России. Ведется расследование.

Минэкономики Германии пока не знает, на каком участке газопровода произошла утечка. В свою очередь, мореходный регулятор Дании сообщил об утечке газа южнее датского острова Борнхольм. По его оценке, утечка «может быть опасна для судоходства». «СП-2» проходит юго-восточнее острова.

Строительство «Северного потока-2», протянувшегося из России в Германию через Балтийское море, было завершено в сентябре прошлого года. Мощность газопровода составляет 55 миллиардов кубометров в год. Труба заполнена техническим газом и полностью готова к началу прокачки. Однако газопровод так и не заработал. Немецкий регулятор приостановил его сертификацию из-за несоответствия требованиям законодательства Евросоюза. После начала российской спецоперации на Украине правительство Германии заморозило проект.

Москва, Наталья Петрова

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