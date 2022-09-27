Дания остановила судоходство в районе утечки из «Северного потока»

Власти Дании запретили судоходство в районе утечки газа из трубопровода «Северный поток». Дания и Германия продолжают искать причину утечки. Берлин заявил, что происшествие не повлияет на энергетическую обстановку в стране.

Утечку газа нашли северо-восточнее острова Борнхольм, в исключительной экономической зоне Дании. Власти страны запретили судоходство в радиусе пяти миль от возможного места утечки, передает Reuters.

Федеральное сетевое агентство ФРГ подтвердило, что специалисты ищут причину утечки. По данным ведомства, падение давления в газопроводе «Северный поток» никак не отразится на энергетической безопасности страны. Газовые хранилища ФРГ заполнены на 91%.

26 сентября давление упало в обеих нитках трубопровода «Северный поток-2», а позже и в «Северном потоке». Причина выясняется. На момент происшествия оба газопровода были остановлены. «Северный поток-2» после окончания строительства был заполнен техническим газом и готов к работе, но так и не был запущен.

Москва, Наталья Рязанова

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