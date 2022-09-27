Падение давления в «Северных потоках» могло произойти из-за диверсии – Тagesspiegel

Причиной резкого падения давления в газопроводах «Северный поток-2» и «Северный поток» могла стать целенаправленная диверсия. Об этом сообщает немецкая газета Тagesspiegel со ссылкой на информированные источники.

В расследовании причин случившегося участвуют федеральные органы безопасности Германии. При этом, по данным издания, экспертиза может занять много времени, поскольку специалистам необходимо изучить морское дно.

«Мы не можем представить себе сценарий, который не является целенаправленной диверсией», – цитирует издание слова источника, знакомого с ситуацией.

Собеседник газеты допустил, что диверсию могли совершить с использованием сил специального назначения, к примеру, водолазов или подводной лодки.

При этом, как отмечают источники издания, за диверсией могут стоять, как украинские или связанные с Киевом силы, так и российская сторона, осуществившая атаку «под чужим флагом».

Напомним, в понедельник, 26 сентября, давление упало в одной из ниток газопровода «Северный поток-2», а позже и в обеих нитках «Северного потока». Причина выясняется. Власти Дании запретили судоходство в районе утечки газа из трубопровода «Северный поток». На момент происшествия оба трубопровода были остановлены. «Северный поток» не прокачивает газ из-за неисправности оборудования на компрессорной станции «Портовая», заявлял «Газпром». «Северный поток-2» после окончания строительства был заполнен техническим газом и готов к работе, но так и не был запущен. Немецкий регулятор приостановил его сертификацию из-за несоответствия требованиям законодательства Евросоюза. После начала российской спецоперации на Украине правительство Германии заморозило проект.

Берлин, Наталья Петрова

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