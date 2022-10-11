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Вторник, 11 октября 2022, 08:21 мск

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Швеция не будет делиться с Россией результатами расследования по «Северному потоку»

Швеция не будет делиться с Россией деталями расследования диверсии на газопроводах «Северный поток». Об этом заявила шведский премьер-министр Магдалена Андерссон.

По ее словам, результаты предварительного расследования носят конфиденциальный характер, поэтому Стокгольм не намерен их разглашать, а также передавать российским властям или «Газпрому».

Более того, у Швеции не стоит в планах допускать Россию к расследованию. Андерссон подчеркнула, ЧП с утечкой газа произошло в международных водах, хотя и в исключительной экономической зоне Швеции. В связи с этим в районах взрывов могут быть иностранные корабли.

«Шведская экономическая зона – это не территория, которой Швеция распоряжается. Сейчас мы сняли блокаду, и в дальнейшем другие суда также могут находиться в этой зоне, таковы правила», – сказала премьер в беседе с агентством France Presse.

В настоящее время шведские власти готовят официальный ответ на письмо премьер-министра России Михаила Мишустина.

Напомним, обе ветки газопровода «Северный поток» и одна ветка «Северного потока-2» повреждены взрывами. Немецкие СМИ сообщили, что причиной инцидентов на газопроводах могла стать диверсия. В Кремле заявили, что нельзя исключать ни одну из версий случившегося.

Стокгольм, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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