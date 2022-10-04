«Северный поток -2» начнут обследовать после полицейского расследования теракта

Оператор «Северного потока -2» компания Nord Stream 2 AG во вторник, 4 октября, сообщила, что приступит к обследованию газопровода после завершения расследования полицией и снятия оцепления.

В сообщении пресс-службы Nord Stream 2 AG говорится: «Полиция Копенгагена занимается расследованием на месте преступления на нитке газопровода «Северный поток – 2» в датской ИЭЗ (Исключительной экономической зоне, – прим. ред.). В ИЭЗ Швеции зона утечки оцеплена шведской береговой охраной. Компания – оператор «Северного потока – 2» взаимодействует со всеми задействованными государственными органами и приступит к обследованию и оценке состояния газопровода, когда будет завершено полицейское расследование на месте преступления и снято оцепление».

Цуг, Иван Бабурин

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