В «Газпроме» заявили, что ранее уже обнаруживали на «Северном потоке» взрывные устройства НАТО

Официальный представитель ПАО «Газпром» Сергей Куприянов в понедельник, 10 октября, заявил, что в 2015 году на «Северном потоке» уже происходил инцидент со взрывными устройствами НАТО, – сообщает телеканал Россия-24.
В эфире телеканала Куприянов сказал: «Сегодня необходимо напомнить о событиях на газопроводе «Северный поток», которые уже были зафиксированы ранее. Этот случай хорошо известен. 6 ноября 2015 года при плановом визуальном обследовании газопровода «Северный поток – 1» был обнаружен натовский подводный уничтожитель мин «Морская лиса». Он лежал в пространстве между газопроводами, четко у одной из ниток. НАТО заявило о том, что подводный взрыватель потерялся на учениях».
«Вот такие учения НАТО, когда боевое взрывное устройство оказывается точно под нашим газопроводом», – отметил Куприянов.
Москва, Иван Бабурин
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