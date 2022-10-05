Новак: Россия может быстро наладить поставки газа по уцелевшей нитке «Северного потока – 2»

Вице-премьер России Александр Новак по итогам встречи ОПЕК+ в Вене в среду, 5 октября, заявил, что Россия могла бы в короткие сроки обеспечить поставки газа по одной из ниток «Северного потока – 2», – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Новак сказал: «К сожалению, из-за диверсии одна нитка повреждена, требуется обследование, соответственно, принятие дальнейших решений по судьбе данной нитки. Что касается второй нитки, она готова, построена, и в случае принятия необходимых юридических решений европейскими коллегами относительно ее сертификации и снятия ограничений, я думаю, что Россия в короткие сроки могла бы обеспечить соответствующие поставки по данной нитке газопровода».

Вена, Иван Бабурин

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