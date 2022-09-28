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Среда, 28 сентября 2022, 09:02 мск

Новости Крым

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Крымские отели загружены на 50 процентов

Загрузка крымских мест размещения составляет 50%. Об этом заявил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сентябрь в Крыму – это бархатный сезон, когда туристов еще достаточно много. В текущем году на турпоток повлияло закрытие авиасообщения, однако власти республики сохраняют оптимизм, надеясь, что туристы приедут наземным транспортом.

По словам Волченко, Крым находится в лидерах программы туристического кешбэка, в программе участвует 300 отелей и других мест размещения. «Проданы все путевки, которые заявлялись», – сообщил министр.

Напомним, в текущем году летний турпоток снизился более чем на 19%, а в годовом выражении – на 28%. Сезон в рамках программы туристического кешбэка начнется с 1 октября.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

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