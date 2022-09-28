В Крыму осудили женщину, убившую новорожденного ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День», в прокуратуре РК, в марте 2022 года беременная жительница Сакского района распивала спиртное в доме своего знакомого. В это время у нее начались схватки, и она родила доношенную и жизнеспособную девочку.

«Сразу же после родов мать задушила ребенка. Впоследствии женщина выбросила тело в общественный туалет», – сообщили в ведомстве.

В ходе следствия выяснилось, что 35-летняя крымчанка нигде официально не работает, при этом содержит двух детей 15 и 17 лет, в женской консультации в связи с беременностью не наблюдалась, семья на учете в органах системы профилактики не состояла.

Суд признал ее виновной по статье 106 (убийство матерью новорожденного ребенка) и приговорил к 1,5 годам лишения свободы в колонии-поселении.

Симферополь, Лиана Макоба

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