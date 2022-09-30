Командующий ВМСУ собрался уничтожать корабли ЧФ РФ «в местах их размещения»

Украинский военно-морской флот скоро получит от Запада средства поражения, которые смогут достигать морских баз РФ в Крыму и уничтожать корабли прямо у причалов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью американским журналистам заявил командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа.

Вместе с тем, по его словам, пока «есть много причин», не позволяющих быстро получить дальнобойные ракеты, и, кроме того, не обо всём сейчас можно говорить.

«Много причин, в том числе, отсутствие соответствующего оружия, которое может достигать такого расстояния до Севастополя. Во-вторых, есть определённые ограничения в информации, но в перспективе, считаю, добьемся результата и будем иметь возможность уничтожения кораблей в местах их размещения», – уверяет командующий ВМСУ.

Пока же, отметил он, ситуация для ВМСУ остаётся сложной.

«Противник находится на расстоянии 70-80 морских миль от нашего побережья. Имею в виду, помимо Автономной Республики Крым и подконтрольной им части Херсонской области. На соответствующих позициях находятся их корабли, которые несут за собой смертоносный «Калибр», который по радиусу поражения может достигать до любой точки нашей страны, и они постоянно этим занимаются, наносят определенное поражение объектам инфраструктуры и социальным объектам, именно с кораблей Черноморского флота», – приводит слова Неижпапы «ПолитНавигатор».

Симферополь, Иван Капустин

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