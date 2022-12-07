Командующий украинским флотом объявил главной целью морские носители «Калибров»

Киев ведёт с Западом интенсивные переговоры о передаче Украине противокорабельных ракет дальностью до 300 километров.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа.

Это, по его словам, позволит наносить удары по оснащённым «Калибрами» кораблям Черноморского флота РФ.

«Самая главная задача Военно-морских сил – это не допустить поражения территории Украины кораблями-носителями крылатых ракет «Калибр». Это то, что остро стоит перед Военно-морскими силами. Это сложная задача, будем ее выполнять… Конечно, нужны крылатые ракеты, которые имеют большую дальность поражения, так называемую «длинную руку», чтобы мы могли поражать корабли противника за 200 километров или 300 километров, чтобы уничтожать носители крылатых ракет «Калибр», – приводит слова Неижпапы «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»