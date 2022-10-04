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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Вторник, 4 октября 2022, 16:33 мск

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«Применим ответственно» – Киев прокомментировал поставки Украине американских ракет большой дальности

Украина подтверждает, что ожидает от США поставок ракет с повышенной дальностью поражения.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, комментируя соответствующую информацию CNN.

«Мы всегда говорили, что нам нужны вооружения с большим радиусом действия. Сейчас дискуссии продолжаются. Мы ожидаем, что США предоставят нам это вооружение. Мы покажем не только эффективное применение его, но и как ответственно его будем использовать», – сказала она.

По словам посла, украинская сторона готова предоставлять Штатам информацию о целях, которые собирается поразить эти ракетами. Отметим, что Вашингтон назвал «законной целью для ВСУ», в частности, Крымский мост.

Симферополь, Иван Капустин

© 2022, РИА «Новый День»

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