В Крыму передано в суд дело о гибели ребенка в бассейне

Прокуратура Симферопольского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летней жительницы Нижнегорского района Крыма.

Женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности собственной дочери.

Как уже сообщал «Новый День», трагедия произошла 3 июля в Николаевке. Крымчанка вместе с подругой и 2-летней дочерью отдыхали у бассейна. В какой-то момент девочка поскользнулась и упала в воду. Женщины бросились за ней, вытащили из воды и попытались привести в чувство, но спасти ребенка не удалось.

В прокуратуре сочли, что в трагедии виновата мать: «Женщина оставила без должного присмотра свою малолетнюю дочь, которая в силу возраста и отсутствия навыков по плаванию упала в бассейн и утонула, – заявили в ведомстве. – Семья ребенка на профилактическом учете не состояла, ранее мать девочки к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей не привлекалась. Уголовное дело направлено в Симферопольский районный суд для рассмотрения по существу».

Симферополь, Лиана Макоба

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