На Украине признали беспилотники «Герань-2» большой проблемой

Российские беспилотники-камикадзе иранского производства «Герань-2» оказались большой проблемой для украинских вооружённых сил.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил депутат Верховной рады, член комитета по нацбезопасности и обороне Украины Сергей Рахманин.

По его словам, сбивать эти бепилотники из систем ПВО очень накладно, а стрелковое оружие против них неэффективно.

«Они работают на малой высоте, и их количество может быть достаточно большим, потому что они не очень дорогие. Если поставить их на поток, то произвести можно достаточно много. И тут есть проблема, объясню почему. Сбивать такие БПЛА зенитно-ракетными комплексами типа «Бук» может выходить очень дорого, тем более, что количество боеприпасов не то, что ограничено, но даже лимитировано. С другой стороны, со стрелкового оружия сбивать их неэффективно», – приводит слова Рахманина «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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