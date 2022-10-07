«Пеня капает»: Нафтогаз назвал сумму, которую «задолжал Украине» Газпром

Газпром не доплатил «Нафтогазу» около $200 млн.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава правления украинской компании Юрий Витренко.

«Приблизительно $200 млн. Это то, что не доплатили по состоянию на сентябрь, но эта сумма увеличивается с каждым днем», – сказал Витренко.

Также он добавил, что остановка транзита газа через территорию Украины будет одним из предметов рассмотрения арбитражем, как и «объём недоплаты».

По всей видимости, речь идёт об остановке прокачки части российского транзита через ГИС «Сохрановка», которую заблокировала сама украинская сторона, а «Газпром» отказался оплачивать эти объёмы и переносить прокачку на другие магистрали.

Симферополь, Валентин Карамазов

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