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Пятница, 7 октября 2022, 14:09 мск

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«Пеня капает»: Нафтогаз назвал сумму, которую «задолжал Украине» Газпром

глава правления НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко Фото: сайт «Нафтогаза»

Газпром не доплатил «Нафтогазу» около $200 млн.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава правления украинской компании Юрий Витренко.

«Приблизительно $200 млн. Это то, что не доплатили по состоянию на сентябрь, но эта сумма увеличивается с каждым днем», – сказал Витренко.

Также он добавил, что остановка транзита газа через территорию Украины будет одним из предметов рассмотрения арбитражем, как и «объём недоплаты».

По всей видимости, речь идёт об остановке прокачки части российского транзита через ГИС «Сохрановка», которую заблокировала сама украинская сторона, а «Газпром» отказался оплачивать эти объёмы и переносить прокачку на другие магистрали.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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