российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 10 октября 2022, 00:29 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Песков исключил ядерный ответ РФ на подрыв Украиной Крымского моста

Слова президента РФ об атаке Киева на «критически важную инфраструктуру РФ» – Крымский мост – не предполагают, что Россия ответит ядерным ударом по Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя встречу Путина с главой СК Александром Бастрыкиным.

«Означают ли слова, что теракт на Крымском мосту был направлен на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры России, возможность задействования ядерного потенциала, и попадает ли это под действие ядерной доктрины?», – спросили Пескова.

«Нет. Совсем неверная постановка вопроса», – сказал пресс-секретарь президента.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, Конфликт на Украине, Общество, Политика, Россия,