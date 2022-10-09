Песков исключил ядерный ответ РФ на подрыв Украиной Крымского моста

Слова президента РФ об атаке Киева на «критически важную инфраструктуру РФ» – Крымский мост – не предполагают, что Россия ответит ядерным ударом по Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя встречу Путина с главой СК Александром Бастрыкиным.

«Означают ли слова, что теракт на Крымском мосту был направлен на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры России, возможность задействования ядерного потенциала, и попадает ли это под действие ядерной доктрины?», – спросили Пескова.

«Нет. Совсем неверная постановка вопроса», – сказал пресс-секретарь президента.

Симферополь, Валентин Карамазов

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