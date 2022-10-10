ВВП Украины сократился на 30 процентов

ВВП Украины с января по сентябрь сократился на 30% к аналогичному уровню 2021 года. Об этом заявили в Министерстве экономики страны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», если в первом квартале текущего года ВВП Украины снизился на 15,1% в годовом исчислении, то во втором – уже на 37%. В сентябре и августе падение составило 35%.

Слегка улучшить показатели удалось за счет динамики транспортных перевозок, показавшей положительную тенденцию вследствие роста экспорта агропродукции морским транспортом и перевозок грузов по железной дороге.

Напомним, в конце августа первый вице-премьер – министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что реальный ВВП Украины в оставшиеся месяцы 2022 года может упасть на 35% – 40%.

Киев, Платон Ефимчук

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