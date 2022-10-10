На Керченской паромной переправе образовались очереди – об этом сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.

Как уже сообщал «Новый День», сейчас между портами «Крым» и «Кавказ» курсируют 2 парома и пассажирский катер.

«На стоянке у паромной переправы находятся 150 грузовых автомобилей, на территории бывшего аэропорта – 509. В рыбном порту находится 1 автобус.



И водители, и пассажиры ждут своей очереди переправиться на материковую часть, – рассказал Брусаков. – В организации создания благоприятных условий для пребывания людей задействовано большое количество сил.

И водители, и пассажиры оказались в сложной ситуации, призываем всех неравнодушных керчан присоединиться и принять участие в оказании помощи людям, попавшим в затруднительное положение. Готовы принять любые продукты и помощь.



Пункты приема: штабы, расположенные на территориях у паромной переправы и бывшего аэропорта, МЧС Керчи (ул. Комарова, 1), керченское местное отделение ВПП «Единая Россия» (Гагарина, 1)».

Отметим, что ближе к ночи переправа может остановиться: на полуострове и в Керченском проливе ожидается усиление ветра до 20 – 25 метров в секунду. Любой водный транспорт перестает ходить, если скорость ветра достигла 17 метров в секунду, предельно разрешенной для движения паромов в Керченском проливе считается скорость 15 метров в секунду.

Керчь, Олег Яковенко

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