На Керченской паромной переправе образовались очереди – об этом сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.
Как уже сообщал «Новый День», сейчас между портами «Крым» и «Кавказ» курсируют 2 парома и пассажирский катер.
«На стоянке у паромной переправы находятся 150 грузовых автомобилей, на территории бывшего аэропорта – 509. В рыбном порту находится 1 автобус.
И водители, и пассажиры ждут своей очереди переправиться на материковую часть, – рассказал Брусаков. – В организации создания благоприятных условий для пребывания людей задействовано большое количество сил.
И водители, и пассажиры оказались в сложной ситуации, призываем всех неравнодушных керчан присоединиться и принять участие в оказании помощи людям, попавшим в затруднительное положение. Готовы принять любые продукты и помощь.
Пункты приема: штабы, расположенные на территориях у паромной переправы и бывшего аэропорта, МЧС Керчи (ул. Комарова, 1), керченское местное отделение ВПП «Единая Россия» (Гагарина, 1)».
Отметим, что ближе к ночи переправа может остановиться: на полуострове и в Керченском проливе ожидается усиление ветра до 20 – 25 метров в секунду. Любой водный транспорт перестает ходить, если скорость ветра достигла 17 метров в секунду, предельно разрешенной для движения паромов в Керченском проливе считается скорость 15 метров в секунду.
Керчь, Олег Яковенко
© 2022, РИА «Новый День»
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