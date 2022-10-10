В Тернополе отключились лифты, во Львове – сотовая связь

В западноукраинском Тернополе отключили лифты в многоэтажках из-за критически низкого напряжения в сети.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил мэр города Сергей Надал.

Он также призвал жителей по возможности не пользоваться электроприборами и выключать их из сети и предупредил о грядущих веерных отключениях электроэнергии.

Между тем, во Львовской области продолжаются перебои с мобильной связью, часть населенных пунктов – без электроснабжения. Восстановление может занять больше суток, по словам губернатора Козицкого.

Ранее центральные власти призвали украинцев не включать пылесосы, чайники и микроволновки.

Как известно, сегодня ВС РФ нанесли серию ракетных ударов по украинской энергетической инфраструктуре в ответ на теракт на Крымском мосту, совершённый СБУ.

Симферополь, Валентин Карамазов

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