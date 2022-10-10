«Будете хорошо себя вести – войны не будет» – министр обороны Белоруссии – украинцам

Белоруссия не будет нападать на Украину, Польшу, Литву или любые другие страны, если её не будут провоцировать.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин.

«Не провоцируйте нас – мы с вами воевать не собираемся. Ни с литовцами, ни с поляками, ни тем более с украинцами мы воевать не хотим. Если и вы не хотите и не будете предпринимать неправильные шаги – значит, войны не будет», – сказал Хренин.

Напомним, сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готовит ответ на возможный удар со стороны Украины.

«Крымский мост им покажется цветочками», – предупредил он.

Симферополь, Валентин Карамазов

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