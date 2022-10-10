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Понедельник, 10 октября 2022, 14:24 мск

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«Крымский мост им покажется цветочками»: Белоруссия готовит ответ на возможный удар со стороны Украины

Фото: president.gov.by

Минску известно о подготовке Киевом ударов по белорусской территории, на что последует крайне жесткий ответ. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по вопросам безопасности.

«Вчера уже по неофициальным каналам нас предупредили о нанесении ударов по Беларуси с территории Украины. Как было заявлено: «Мы сделаем так, что это будет Крымский мост – 2». До меня была немедленно доведена эта информация. Мой ответ был прост: «Доведите президенту Украины и другим умалишенным, если там они еще есть, что Крымский мост им покажется цветочками, если только они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории», – цитирует белорусского лидера агентство «Белта».

«Это ваша функция, считайте это приказом для вас», – обратился Лукашенко к военным и силовикам.

«Я уже говорил, что в Украине сегодня не просто обсуждается, а планируется нанесение ударов по территории Беларуси. Конечно, украинцам это абсолютно не нужно. Ну, зачем им еще открывать второй фронт на наших южных границах, у них – на северных? Ну, зачем? Это же безумство с точки зрения военных. Но тем не менее процесс пошел. Их толкают хозяева к развязыванию войны против Беларуси для того, чтобы нас туда втянуть. Чтобы разобраться заодно с Россией и Беларусью», – сказал президент Белоруссии.

При этом Лукашенко сообщил о начале развертывания совместной российско-белорусской группировки войск.

«В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы [с Владимиром Путиным] договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства. Основа, я всегда об этом говорил, этой группировки – армия, Вооруженные силы Республики Беларусь. Должен вас информировать, что формирование этой группировки началось. Оно идет уже, по-моему, в течение двух дней. Отдано было мое распоряжение, чтобы мы приступили к формированию этой группировки», – заявил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что ВСУ взорвали практически все пограничные мосты с Белоруссией и установили «противотанковые мины в три ряда на дорогах». «Испытываем мы на себе давление, целятся в наших пограничников, иногда стреляют в воздух, ведется постоянная воздушная разведка», – проинформировал накануне председатель Госпогранкомитета Республики Беларусь Анатолий Лаппо.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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