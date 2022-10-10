Хуснуллин обозначил масштаб восстановительных работ на Крымском мосту

Крымский мост продолжают обследовать, определяя тяжесть повреждений, нанесенных в ходе теракта 8 октября.

Как уже сообщал «Новый День», в шесть часов семь минут утра субботы на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовик и загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Были повреждены части автомобильной и железнодорожной веток.

«Ведем обследование железнодорожного полотна, предварительно видим необходимость замены двух пролетов, – сообщил сегодня на заседании правительства РФ вице-премьер Марат Хуснуллин. – Уже в первый же день силами Крымской железной дороги восстановлено движение по одной полосе и грузовых, и пассажирских поездов. На доставку грузов и пассажиров ремонтные работы не влияют».

Продолжается и обследование моста в целом, на месте работают водолазы. Выявлена необходимость устранения деформационного шва на одной из опор. «Предварительный срок устранения – конец этой недели», – отметил Хуснуллин, подчеркнув, что на безопасность движения автомобилей по открытой полосе обнаруженное повреждение не влияет.

Обследованием моста и устранением последствий теракта занимаются 150 человек. В ближайшие 3 дня будет составлен план-график восстановительных работ, подтянуты необходимые трудовые ресурсы и техника, завил вице-премьер. К концу недели предприятия Тюмени, Кургана и Воронежа начнут отгружать требующиеся металлоконструкции.

Симферополь, Олег Яковенко

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