В Приморье усилили охрану мостов после взрыва в Крыму

Во Владивостоке усилили охрану моста на остров Русский и Золотого моста. Дополнительные меры безопасности были приняты после взрыва грузовика на Крымском мосту.

«На сегодняшний день на объектах ведется круглосуточная охрана с применением инженерно-технических средств. Проводится ежедневный осмотр подразделением ФГУП «УВО Минтранса России», увеличена частота осмотров объектов. Усилен пропускной и внутриобъектовый режим», – сообщил РИА «Новости» представитель регионального Минтранса.

Он добавил, что речь о мостах, которые охраняет ведомственная охрана. «Прежде всего Золотой и Русский мосты, низководный мост», – отметил собеседник агентства.

Напомним, 8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились два автомобильных пролета. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Владивосток, Зоя Осколкова

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