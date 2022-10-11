Предпринимателям обещают возместить ущерб, нанесенный в ходе теракта на Крымском мосту. Но не всем

Власти Крыма обещают компенсировать предпринимателям ущерб, нанесенный в ходе теракта на Крымском мосту. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Как уже сообщал «Новый День», в шесть часов семь минут утра субботы на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовик и загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Были повреждены части автомобильной и железнодорожной веток.

Сейчас в железнодорожной части моста работает одна ветка, грузовые автомобили переправляются через пролив на паромах. Однако в ближайшее время паромы могут остановить из-за непогоды.

«Предприниматели, потерявшие товары из-за проблем с переправкой через Керченский пролив, получат компенсацию», – сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, уточнив, что речь идет о скоропортящейся продукции. Размер компенсации будет определять комиссия.

Аксенов добавил: грузовое сообщение по Крымскому мосту планируется восстановить к 16 октября.

Симферополь, Олег Яковенко

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