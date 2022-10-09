Американские СМИ назвали организаторов подрыва Крымского моста

Киевский режим стоит за подрывом Крымского моста, пишет американская газета The New-York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, имя которого не называется ввиду запрета правительства Украины публично обсуждать тему взрыва.

По словам собеседника газеты, спецслужбы Украины организовали взрыв, используя бомбу, загруженную в грузовик, который ехал по мосту.

При этом издание отмечает, что несмотря на отсутствие официальных заявлений со стороны Киева, украинские официальные лица неоднократно в прошлом заявляли, что Крымский мост станет целью для удара, а накануне давали понять, что взрыв не был случайным и не скрывали своего удовлетворения от случившегося.

«Независимо от того, возьмет на себя Украина ответственность за взрыв моста или нет, этот эпизод напоминает другие атаки, совершенные украинскими войсками по целям, которые были в высшей степени символическими и продемонстрировали военную изобретательность Украины перед лицом гораздо более сильной и хорошо вооруженной российской армии», – пишет издание, напоминая про взрыв на крейсере «Москва» и атаку на авиабазу в Саки.

Напомним, накануне утром на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились два автомобильных пролета. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По предварительным данным, в результате взрыва погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. В рамках расследования установлены данные грузового автомобиля и его собственника. Это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия.

Между тем, украинские СМИ сообщили со ссылкой на источники о возможной причастности к подрыву переправы Службы безопасности Украины. В самой спецслужбе эту информацию не комментировали. Тем не менее, глава МИД Эстонии поздравил украинские спецслужбы с успешной операцией.

В России о причастности к случившемуся украинских спецслужб официально не заявлялось.

Москва, Светлана Антонова

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