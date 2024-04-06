Тайвань потрясло на 7 баллов, россияне ушли на СВО мстить за «Крокус», на «Пионере» перестали спасать горняков – большие итоги недели от РИА «Новый День»

Последняя неделя марта оказалась богата на потрясения и происшествия: аварии, землетрясения, признание гибели горняков, ураганы. Вся страна в напряжении следит за расследованием теракта в «Крокус сити холле», в ходе которого находят все больше украинских следов. Некоторые россияне нашли свой способ справиться с реакцией на атаку – записались на СВО.

Связь недели – СКР узнал о связи теракта в «Крокус сити холле» и ходом СВО

В мобильных телефонах обвиняемых СКР нашел связь теракта в «Крокус сити холле» и ходом СВО. Фигуранты не успели уничтожить сведения о подготовке к атаке, и теперь следователи изучают, как к теракту причастны украинские спецслужбы и международные исламистские группировки.

Следователи считают, что концертный зал выбрали для атаки по указанию куратора, а решение о нападении было принято в годовщину начала СВО.

ЧП недели – мощное землетрясение унесло жизни 10 человек на Тайване

На Тайване произошло самое мощное за 25 лет землетрясение, сила подземных толчков превысила 7,2 балла. Специалисты зарегистрировали более 300 афтершоков магнитудой до 5,4.

В результате погибли 10 человек, пострадали 1058 человек. Десятки числились без вести пропавшими, включая туристов, но за три дня их число сократилось до 16. Более 600 человек заблокированы в разных районах из-за поврежденного дорожного полотна и оползней, сошедших на дороги. Спасатели сбрасывают продукты и запасы воды тем, кто застрял в отелях, школах, горной местности.

Остановка недели – на руднике «Пионер» прекратили спасательную операцию

Оперштаб на руднике «Пионер» в Амурской области решил прекратить спасательную операцию. Пять разведочных скважин вышли в затопленные выработки, и специалисты пришли к выводу, что рабочие под землей погибли. Работавшим на месте ЧП спасателям угрожал обвал 200 тыс. кубометров породы в случае продолжения работ, и руководство решило больше не рисковать людьми.

Семьи погибших горняков получат выплаты от компании-владельца рудника, подрядчика, страховой компании, правительства Амурской области.

Рост недели – тысячи добровольцев пришли в военкоматы после атаки на «Крокус»

Около 16 тыс. добровольцев заключили контракты с МО РФ и отправились в зону СВО после теракта в «Крокус сити холле». Многие граждане говорили работникам военкоматов, что идут мстить за невинные жертвы атаки на концертный зал.

В Минобороны РФ отметили рост желающих отправиться в зону СВО после теракта в Подмосковье. Всего с начала 2024 года на военную службу на контрактной основе поступили более 100 тыс. человек.

Голосование недели – читатели «Нового дня» высказались за возвращение смертной казни

Подавляющее большинство (82,53%) участников опроса от РИА «Новый День» высказались за возвращение смертной казни, особенно для террористов. 9,76% опрощенных усомнились, что применение смертной казни поможет снизить количество особо тяжких преступлений.

Еще 2,16% участников опроса не согласились ни с одним вариантом ответа. Некоторые из них считают, что перед возвращением смертной казни нужна судебная реформа. Другие не возражали против приговоров к высшей мере, но только при условии 100% доказанности вины террористов, педофилов, убийц и коррупционеров.

Авария недели – поезд сбил автобус с людьми в Ярославской области

Поезд врезался в автобус с людьми на переезде в селе Берендеево Ярославской области. В салоне находились водитель и шесть пассажиров, все они погибли. В числе жертв несовершеннолетняя девушка.

Предварительно, дежурный на переезде был пьян и закрыл шлагбаум, когда автобус выехал на пути, а не перед ним. Приближающийся состав пытался тормозить, но столкновения избежать не удалось.

Компания «РЖД» решила выплатить семьям погибших по три миллиона рублей.

Прогноз недели – на Украине признали, что позиции ВСУ не выдержат натиска Армии России

Высокопоставленные украинские военные признали, что фронт ВСУ не выдержит натиска российских сил, если они сосредоточат усилия в одном месте. Они допустили, что прорыв возможен даже на нескольких участках.

Военные заявили, что Запад уже ничем не поможет Украине. ВСУ не хватает бойцов, чтобы эффективно противостоять российским силам. И никакая западная техника и вооружения не смогут компенсировать эту разницу в численности. Тем более, что запасы западных стран тоже истощены.

Ураган недели – в Москве 17 человек погибли и пострадали из-за непогоды

Два человека погибли, 15 пострадали в результате ураганного ветра и перепадов температуры в Москве 3 апреля. Скорость ветра в порывах превышала 21 м/c. Число пострадавших могло быть больше, но городские власти оповестили жителей и гостей столицы, ограничили доступ в большинство общественных мест на открытом воздухе.

План недели – в Киеве утвердили операцию по подрыву Крымского моста

Высокопоставленные сотрудники Главного управления разведки МО Украины сообщили британским журналистам о планах уничтожить Крымский мост. Подготовка к новой атаке идет активно, и у украинских военных уже есть «большая часть средств для достижения этой цели». По словам военных, план уничтожения моста в первой половине 2024 года утвержден президентом Украины Владимиром Зеленским.

© 2024, РИА «Новый День»

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