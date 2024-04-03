Минобороны заявило о росте числа желающих заключить контракты для участия в СВО после теракта в «Крокусе»

Минобороны России сообщило, что с начала 2024 года контракты на службу в Вооруженных силах РФ заключили более 100 тысяч человек. В ведомстве отметили значительный рост желающих участвовать в специальной военной операции за последние 10 дней. Кандидаты называют мотивом служить в российской армии желание отомстить за жертв теракта в «Крокус сити холле», указали в Минобороны.

«За последние полторы недели в пунктах отбора на военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации фиксируется существенный рост числа желающих заключить контракты с Минобороны России, чтобы принять участие в специальной военной операции», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

По данным министерства, ежедневно в пункты отбора на контракт по всей России приходят до 1700 человек для поступления на военную службу. «Всего же за последние 10 дней заключили контракты для участия в специальной военной операции около 16 тысяч граждан», – уточнили в Минобороны.

Как отметили в ведомстве, количество желающих поступить на военную службу по контракту существенно увеличилось в Москве и других российских городах.

«В ходе собеседований, проведенных за последнюю неделю в пунктах отбора в городах России, большинство кандидатов в качестве основного мотива заключить контракт указывали желание отомстить за погибших в трагедии, произошедшей 22 марта 2024 года в Подмосковье», – заявили в Минобороны.

Напомним, в марте министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что до конца года планируется сформировать две общевойсковые армии и 30 новых соединений, в том числе14 дивизий и 16 бригад.

По данным Минобороны, в 2023 году контракт с Вооруженными силам РФ заключили 540 тысяч человек.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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