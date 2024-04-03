Британские СМИ сообщили о подготовке новой атаки на Крымский мост

Киевский режим готовит новую атаку на Крымский мост, пишет британская газета The Guardian со ссылкой на высокопоставленных сотрудников Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины, которые считают такой сценарий не только реальным, но и неизбежным.

В публикации утверждается, что в планах Киева, одобренного президентом Украины Владимиром Зеленским, подрыв моста в первой половине 2024 года.

Как поясняет издание, ГУР считает, что в ближайшее время сможет вывести из строя крымскую переправу. «Мы сделаем это в первой половине 2024 года», – заявил газете один из чиновников, добавив, что у руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) есть «большая часть средств для достижения этой цели».

Напомним, Крымский мост дважды подвергался крупным диверсиям со стороны Киева. 8 октября 2022 года на мосту был подорван грузовик, в результате чего погибли четыре человека и обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова.

В ночь на 17 июля 2023 года Крымский мост атаковали два украинских надводных беспилотника. Погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. В результате теракта было повреждено дорожное полотно.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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