В Киеве признали, что атакуют Россию из-за невозможности победить в бою

Украинские военный атакуют объекты в России, поскольку на данный момент победа на поле боя невозможна. Об этом заявил замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого газете The Guardian.

Он обратил внимание на военное превосходство России и нехватку артиллерийских снарядов и истребителей у ВСУ. В связи с этим, отметил Скибицкий, у Киева «нет другого выбора», кроме как начать борьбу с целями в глубоком тылу России, в том числе атакуя военную инфраструктуру, центры управления и контроля, а также предприятия, производящие оружие и боеприпасы.

Замначальника ГУР добавил, что Украина использует стандартную процедуру НАТО, известную как «центр тяжести» или «шестеренка» – модель, в которой больших результатов можно достичь путем тщательного выбора и устранения нескольких особо важных целей.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что инициатива в зоне СВО полностью перешла к российским военным.

В свою очередь украинский президент Владимир Зеленский продолжает выпрашивать у Запада оружие. Он пожаловался американским СМИ на перспективы отступления ВСУ «шаг за шагом», если Конгресс США не разблокирует военную помощь Киеву.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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