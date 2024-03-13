Путин заявил, что инициатива в зоне СВО полностью в руках ВС РФ

Инициатива в зоне СВО полностью перешла к российским военным, заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что киевский режим бросал своих солдат на убой в Крынки Херсонской области, чтобы выпросить у Запада больше денег.

Президент отметил, что попытки ВСУ проникнуть в Белгородскую и Курскую области, попытки атаковать регионы происходят на фоне неудач украинских боевиков на линии соприкосновения.

«Сейчас инициатива полностью перешла к нашим Вооруженным силам. Это все знают, все признают», – сказал Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России-1» и РИА Новости.

Президент рассказал о ситуации на отдельных участках левого берега Днепра, в частности, в Крынках, куда украинское командование бросало своих военных без амуниции и боеприпасов.

«Просто как в мясорубку людей своих бросали туда – и все. Они там бегали уже босиком последнее время, в прямом смысле этого слова. Боеприпасы пытались забросить им туда скоростными лодками и беспилотниками. Ну что такое? Просто отправляли на убой», – сказал Путин.

Сдавшиеся в плен украинские военные даже не знали, в какую ситуацию попадут, когда их отправляли на линию фронта, пояснил президент. Он беседовал на эту тему с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым, который подтвердил, что с военной точки зрения, подобные действия бессмысленны.

«Я говорю: а с какой? Ну, не знаю, говорит, наверное, исходя из политических соображений, что у них есть какой-то шанс получить дополнительные деньги, ссылаясь на то, что у них есть на левом берегу какой-то плацдарм, есть какой-то шанс красиво подать свою позицию на международных встречах. Команда прошла, все нижестоящие начальники автоматом выдают дальше», – рассказал Путин.

Минобороны РФ почти ежедневно сообщает о продвижении российских войск на более выгодные позиции в зоне СВО. Однако, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на фронте «лучше, чем за последние три месяца». Он допустил, что все может измениться без поддержки западных союзников.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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