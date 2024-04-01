На «Пионере» прекратили попытки пробиться к засыпанным горнякам

Руководитель ликвидации аварии на руднике «Пионер» решил прекратить спасательную операцию. Еще две скважины вышли в затопленные выработки, и решено, что рабочие под землей погибли.

Накануне МЧС России подтвердило, что пятая и шестая скважины вышли в горные выработки, заполненные водой, льдом и глиной. В общей сложности горные выработки пяти горизонтов заполнены водным раствором.

Специалисты отметили, что спасателям и рабочим рудника грозит опасность из-за риска обрушения 200 тыс. кубометров породы с борта карьера и прорыва обводненной горной массы, сообщили в АО «Покровский рудник». Технический совет в составе представителей проектных институтов и организаций, рудника «Пионер», МЧС России, ФГУП «Военизированная горноспасательная часть» рекомендовал остановить спасательные работы.

«Вся шахта заполнена до +85 горизонта, выше этой отметки людей нет, что было достоверно установлено в ходе спасательных работ уже в первые дни операции. Весь многотысячный коллектив рудника выражает соболезнования родным и близким горняков. Мы приложили все усилия, работали круглосуточно и с полной отдачей», – сообщил первый заместитель управляющего директора рудника Алексей Афанасьев.

Рудник выплатит родственникам горняков годовой заработок рабочего, а дети будут получать среднемесячный заработок горняка до совершеннолетия. Также семьи погибших рабочих получат единовременные выплаты от подрядчика, страховой компании, правительства Амурской области, передает ИА «Порт-Амур».

18 марта обвал породы на руднике «Пионер» заблокировал под землей 13 горняков. Более 220 спасателей из разных регионов старались добраться до пострадавших. Специалисты допустили, что вся шахта может быть заполнена водой и рабочие погибли. 29 марта родственников заблокированных под землей горняков привозили на место ЧП. С семьями постоянно работают психологи МЧС.

Благовещенск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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