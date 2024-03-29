На рудник «Пионер» привезут семьи оставшихся под землей горняков

Родственники заблокированных под землей горняков приедут на рудник «Пионер» в Приамурье, сообщили в МЧС России. Специалисты продолжают вывозить породу из аварийной выработки и бурить разведывательные скважины.

«Сегодня в Амурскую область прибыли еще двое родственников горняков. Во второй половине дня по просьбе родственников их привезут на рудник «Пионер» к месту проведения работ. Психологи оказывают всестороннюю помощь семьям пострадавших», – рассказали в областном главке МЧС.

Четвертую скважину для разведки не удалось пробурить до заданной глубины. Специалисты решили проверить состояние выработки еще в трех точках. Пятая скважина пробурена на 143 метра из 295 запланированных, шестая – на 157 м из 315, седьмая – на 48 м из 255.

«Горноспасателями в шахте ведётся постоянный контроль состояния горных выработок, газовой обстановки, вентиляции и поступления воды. Продолжается мониторинг чаши, бортов карьера и контроль уровня воды в ней», – добавили в министерстве.

18 марта обвал породы на руднике «Пионер» заблокировал под землей 13 горняков. Более 220 спасателей из разных регионов стараются пробиться к пострадавшим. Три разведывательные скважины на разной глубине вышли в затопленные выработки, и специалисты допустили, что вся шахта может быть заполнена водой.

Благовещенск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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