Третья скважина вышла в затопленную выработку на «Пионере»

Разведка с помощью третьей скважины показала, что выработка на глубине 175 метров амурского рудника «Пионер» тоже затоплена, сообщили в МЧС России. Специалисты продолжают бурить четвертую скважину.

«На руднике «Пионер» в Амурской области в трех скважинах обнаружена вода. Первая скважина пробурена на 170 м от поверхности, вторая – на 175 м, третья – на 150 м. Четвертая скважина бурится на глубину 295, осталось пройти 80 метров», – говорится в сообщении.

Две буровые установки используют для проверки нижних уровней выработки, чтобы принять решение о том, что делать дальше. Пока большая часть аварийно-спасательных работ приостановлена.

Источник в оперативных службах сообщил, что бурение полностью остановили из-за подвижности грунта. Специалисты опасаются, что случится повторный прорыв породы, передает ТАСС.

ЧП на руднике случилось 18 марта. 13 человек остались заблокированы под землей из-за обвала породы. Более 200 спасателей проверяют состояние выработки, готовят место для установки мощного насоса для откачки воды, вывозят грунт и породу.

СКР возбудил два уголовных дела в связи с инцидентом. 27 марта суд арестовал управляющего директора рудника «Пионер» после предъявления обвинения в нарушении требований безопасности при ведении работ.

Благовещенск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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