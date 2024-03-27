Арестован директор рудника «Пионер», где из-за обвала заблокированы 13 человек

Управляющему директору рудника «Пионер» в Амурской области, где из-за обвала в шахте оказались заблокированы 13 вахтовых рабочих, предъявлено обвинение. Суд заключил обвиняемого под стражу. Об этом сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Директору рудника предъявлено обвинение по статье 216 УК РФ (нарушение требований безопасности при ведении работ). Ему грозит до семи лет лишения свободы.

По версии следствия, обвиняемый знал, что работы в шахте ведутся, несмотря на расположенный вблизи заполненный водой карьер. «Несмотря на то, что данное обстоятельство является нарушением правил безопасности при ведении горных работ, подследственный не организовал проведение мероприятий по осушению указанного карьера», – отметили в СУ СКР по региону. В результате 18 марта на руднике «Пионер» произошел прорыв воды из чаши отработанного карьера и обвал горных пород. Тринадцать работников-горняков оказались заблокированы в шахте. Об их судьбе по-прежнему ничего не известно.

Управляющий директор рудника «Пионер» был задержан в понедельник, 25 марта, по подозрению в нарушении требований безопасности при ведении работ.

Напомним, что по факту обвала горных пород в выработке рудника «Пионер» также было возбуждено уголовное дело о халатности сотрудников Ростехнадзора, которые в ходе плановых проверок не нашли имеющиеся нарушения на объекте.

Спасательные работы продолжаются на руднике уже больше недели. В Амурской области объявлен режим ЧС. По информации МЧС России, горноспасатели продолжают бурение разведывательных скважин на руднике, видеокамера в двух из четырех скважинах показала наличие воды в выработке. Ранее специалисты предположили, что рудник «Пионер» полностью затоплен.

Благовещенск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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