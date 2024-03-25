Спасатели приостановили работы на руднике «Пионер»

Специалисты приостановили работы внутри аварийной выработки на руднике «Пионер» в Амурской области ради безопасности спасателей, сообщила пресс-служба правительства региона.

Ход спасательной операции на руднике «Пионер» обсудили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Специалисты круглосуточно мониторят состояние карьера над шахтой.

«Работы внутри шахты приостановлены из-за угрозы безопасности задействованных в операции специалистов. Продолжается бурение разведывательных скважин», – говорится в сообщении правительства.

В МЧС России подтвердили, что видеокамера, спущенная в одну из разведывательных шахт, показала затопление выработки.

«При помощи видеокамеры обнаружена вода. Подтверждена опасность повторного прорыва горной массы и обрушения свисающего борта карьера в проран», – пояснили в министерстве.

Следственный комитет возбудил второе уголовное дело по факту обвала горных пород в выработке рудника «Пионер» в Зейском районе Приамурья. ЧП случилось вечером 18 марта. Под землей остались 13 вахтовых рабочих, связаться с которыми до сих пор не удалось.

«Возбуждено уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ). Основанием послужили материалы проверки, проведенной органами прокуратуры», – рассказали в управлении СКР по региону.

Прокуратура выяснила, что сотрудники Ростехнадзора при плановых проверках в 2022 и 2023 годах не нашли «имевшие место грубые нарушения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов». Сотрудники ведомства никак не отреагировали на состояние рудника, что позже и привело к ЧП, считают в СКР. Прокуратура поставила ход и результаты расследования уголовного дела на контроль.

Благовещенск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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