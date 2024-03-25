Специалисты предположили, что рудник «Пионер» полностью затоплен

Разведка с помощью пробуренной скважины показала, что все выработки на руднике «Пионер» в Приамурье могут быть затоплены. Горноспасатели продолжают бурить скважины и ставить водоупорные перемычки, сообщили в МЧС России.

Специалисты пробурили четыре разведочных скважины, чтобы оценить состояние выработки. По данным МЧС, глубина первой скважины составила 223 м из 262 запланированных, второй – 124 из 205 м, третьей – 84 из 160 м, четвертой – 43 из 350 м.

«Разведка через скважину показала, что на глубине 153 м в горных выработках находится вода. С высокой вероятность остальные выработки рудника также затоплены», – приводит слова сотрудника оперативных служб ТАСС.

Он добавил, что на глубине 97 метров произошел прорыв породы и льда. В последний раз местонахождение горняков фиксировалось на глубине 147 м.

В правительстве Амурской области сообщили, что на руднике продолжают расчищать место для установки мощного насоса, чтобы откачать воду из чаши карьера над заваленной шахтой. 27 марта ожидается подвоз георадара, который поможет отслеживать подвижность горных масс, льда и воды.

Следственный комитет задержал управляющего директора рудника «Пионер» по уголовному делу о нарушении требований безопасности при ведении работ.

Вечером 18 марта в горной выработке подземного рудника на территории Зейского округа обрушилась порода. Под землей оказались заблокированы 13 человек. Связи с ними нет, судьба горняков неизвестна. Власти региона ввели режим ЧС.

Благовещенск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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