Режим ЧС ввели в Приамурье из-за обвала на руднике

Губернатор Амурской области Василий Орлов ввел региональный режим ЧС из-за обрушения на руднике «Пионер». Горноспасатели начали расчистку породы, чтобы добраться до засыпанных рабочих.

Напомним, 18 марта на золотодобывающем руднике в Зейском районе обвалилась порода. В шахте заблокированы 13 рабочих подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах. После ЧП на рудник прибыли горноспасатели МЧС России из Нерюнгри и Хабаровска, в пути спасатели из Приморского края, готовы к выезду по требованию специалисты из Кузбасса.

«Введен регионарный режим ЧС. Во время обрушения горных масс в шахте находились 13 вахтовых рабочих из других регионов. Связи с людьми пока нет. Родственникам пострадавших готовы оказать всю необходимую помощь», – сообщили в правительстве региона.

По данным МЧС, специалисты оценили обстановку и проводят разведку места происшествия. С помощью подземной техники рабочие расчищают транспортный уклон, а также приступили к откачке пульпы.

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту ЧП.

Благовещенск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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