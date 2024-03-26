Камера во второй скважине на «Пионере» тоже показала воду и лед

Камера в еще одной разведывательной скважине на руднике «Пионер» в Амурской области оказалась в затопленной выработке, следует из данных областного главка МЧС России. Специалисты продолжат разведку и контроль уровня воды.

«Имеются результаты обследования двух скважин на разной глубине. К сожалению, мы видим, что внутри выработки находится вода вперемешку с илом и льдом. Результаты по оставшимся двум скважинам будут в ближайшее время», – рассказал начальник ГУ МЧС по Амурской области Игорь Смирнов.

Губернатор региона Василий Орлов подтвердил, что работы не прекращаются. Продолжается бурение четвертой скважины, глубина которой составила 232 метра, и второй с глубиной в 214 метров. Сегодня специалисты начнут бурить пятую скважину для составления полной картины.

После обвала горной породы на руднике «Пионер» 22 марта под землей остались 13 рабочих. В регионе объявлен режим ЧС. После проверки одной из разведывательных скважин оказалось, что выработка частично затоплена. Специалисты допустили, что вода могла зайти во все выработки, включая участок, где находились горняки.

Благовещенск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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