В Тайване три иностранца пропали после землетрясения

В Тайване 16 человек остаются пропавшими без вести после землетрясения. 671 человек по-прежнему заблокирован из-за поврежденных дорог, застрявшим сбросили запас провизии и воды с вертолетов, пишет Focus Taiwan.

Число пропавших без вести уменьшилось с 42 до 16 человек, остальных спасатели смогли найти. Среди тех, чья судьба неизвестна, числятся три иностранца: один канадец и двое сингапурцев с австралийскими паспортами. Двух туристов нашли на горной тропе мертвыми.

В отеле Tianxiang Jingying застряли 435 человек, включая сотрудников. Все они размещены с удобствами. Утром спасатели сбросили рядом с отелем 20 кг гуманитарного груза, включая продукты и лекарства. Общее число застрявших в разных местах людей составило 671, общая масса доставленных им припасов состаила 500 кг, уточнил портал CNA.

Мощное землетрясение произошло в Тайване 3 апреля. Сила толчков превысила 7,2 балла, а после них зафиксировали более 300 афтершоков. Первоначально сообщалось о четырех погибших. Землетрясение стало самым сильным за 25 лет.

Тайбэй, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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