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Среда, 3 апреля 2024, 08:28 мск

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На Тайване четыре человека стали жертвами мощного землетрясения

На Тайване произошло самое мощное за 25 лет землетрясение, сила подземных толчков превысила 7,2 балла. По последним данным, четыре человека погибли, около ста пострадали. Тысячи домов остались без света.

Землетрясение ощущалось по всему Тайваню, в том числе в центральной и северной его частях. Эпицентр землетрясения находился в восточной части острова, в районе города Хуалянь, на глубине 15 км. После самых мощных толчков, последовали афтершоки мощностью до 5,4.

Как сообщает China Times со ссылкой на пожарную службу, три человека погибли и более 40 пострадали в национальном парке Тароко, один водитель погиб на трассе Коулун – Тайвань. На данный момент известно о 97 пострадавших.

Более 87 тысяч домохозяйств остаются без электроснабжения. Экстренные службы выдвинулись на разбор завалов обрушившихся зданий. Не исключено, что число жертв может вырасти.

Тем временем, метеорологическое агентство Японии выпустило предупреждение о цунами для ближайших к Тайваню юго-западных островов. По прогнозам специалистов, высота волн возле островной группы Яэяма и острова Окинава в архипелаге Рюкю может достигать трех метров.

Тайбэй, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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