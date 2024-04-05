СКР нашел связь между терактом в «Крокусе» и спецоперацией на Украине

Следователи изучили мобильные телефоны обвиняемых в совершении теракта в «Крокус сити холле». Обнаруженные данные могут говорить о связи между нападением на концертный зал и проведением специальной военной операции на Украине, сообщил Следственный комитет России. Следствие проверяет версию причастности представителей украинских спецслужб и международных исламистских группировок к организации теракта в «Крокусе».

«Результаты экспертного исследования мобильных телефонов, которые террористы пытались уничтожить, позволили получить значимые для следствия данные об обстоятельствах подготовки к преступлению», – говорится в сообщении СКР.

В ведомстве полагают, что «Крокус сити холл» был выбран в качестве места для нападения по указанию куратора, руководившего действиями террористов. Утром 24 февраля 2024 года, в годовщину начала специальной военной операции, один из них по указанию куратора нашел в интернете и отправил ему скриншоты изображений входов в здание концертного зала и подъездных путей к нему. «Все это обвиняемый подтвердил в своих показаниях», – заявили в СК РФ.

Кроме этого, по информации следствия, в телефоне террориста были обнаружены фотографии людей в камуфляже с украинским флагом на фоне разрушенных домов и украинской почтовой марки с нецензурным жестом.

Эти данные «могут свидетельствовать о связи между совершенным террористическим актом и проведением специальной военной операции», – отметили в СКР. Ведомство опубликовало видео, на котором представлены данные из телефона одного из обвиняемых в теракте в «Крокусе».

В настоящее время «продолжается выполнение комплекса следственных действий и оперативных мероприятий по проверке причастности к организации и финансированию теракта представителей украинских спецслужб и международных исламистских террористических организаций», – сказано в сообщении ведомства.

Теракт в «Крокус сити холле» был совершен вечером 22 марта. Четверо вооруженных мужчин ворвались в здание перед началом выступления группы «Пикник» и открыли огонь по людям, а затем устроили пожар. По последним данным, при нападении на концертный зал погибли 144 человек, еще 551 человек пострадал. По подозрению в совершении преступления арестованы десять фигурантов, в том числе четверо непосредственных исполнителей.

Накануне ФСБ сообщила о задержании еще трех подозреваемых к причастности к теракту в «Крокусе». Задержания прошли в Москве, Омске и Екатеринбурге. Двое из них спонсировали покупку оружия и автомобиля для исполнителей теракта, третий занимался вербовкой и поиском спонсоров.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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