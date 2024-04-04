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Четверг, 4 апреля 2024, 16:05 мск

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В Екатеринбурге, Омске и Москве задержаны пособники террористов, напавших на «Крокус» (ВИДЕО)

ФСБ России задержала еще трех человек, которых подозревают к причастности к теракту в «Крокус Сити Холле». Задержания прошли в Москве, Омске и Екатеринбурге.

Задержаны пособники террористов

Как уточняет со ссылкой на следствие РИА «Новости», двое из них спонсировали покупку оружия и автомобиля для исполнителей теракта, третий занимался вербовкой и поиском спонсоров.

Известно также, что один задержанный – гражданин России, двое других – граждане государств в Центральной Азии.

Екатеринбург, Елена Сычева

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Метки / Теракт в Крокус сити холл

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