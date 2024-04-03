Собянин сообщил о гибели двух москвичей из-за непогоды

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 3 апреля, заявил, что в результате обрушившейся на столицу страны непогоды погибли два человека и еще 17 пострадали.

В своем Telegram-канале Собянин написал: «Сегодня на Москву обрушилась непогода – сильный ветер с перепадами температуры. Порывы ветра достигали больше 21 м/c. Мы своевременно приняли все меры оповещения. Оперативно были закрыты крупные городские парки и другие открытые общественные места. Сообщения об опасности были на экранах города, табло оповещения ЦОДД и др. Но, к сожалению, не обошлось без жертв. 17 пострадавших, двое из них погибли. Мои соболезнования семьям погибших. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь».

«На данный час городские службы в оперативном режиме принимают все меры по устранению последствий», – добавил мэр столицы России.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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