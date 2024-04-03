Фронт ВСУ не выдержит натиска российских сил, если они сосредоточат усилия в одном месте, признали высокопоставленные украинские военные. Они допустили, что прорыв возможен даже в нескольких местах, и Запад уже ничем не поможет Украине, пишет Politico.

«Военная картина мрачна. Существует большой риск обрушения линии фронта там, где российские генералы решат сосредоточить свое наступление. Вероятно, Россия сможет прорвать линию фронта и на нескольких участках. Нет ничего, что могло бы помочь Украине сейчас, потому что нет серьезных технологий, способных компенсировать численность ВС РФ», – рассказали украинские военные чины.

В ВСУ заявили, что нужного высокотехнологичного оружия даже на Западе нет в нужном количестве, чтобы сдержать продвижение российских сил. Украинское военное командование не может предугадать, куда именно ударит Россия, потому что атаки дронов и ракетные удары участились «от Харькова и Сум на севере до Одессы на юге».

Как сообщал «Новый День», ВКС РФ авиаударом уничтожили автомобильный мост в подконтрольном киевскому режиму городе Гуляйполе в Запорожской области. Через этот мост шло основное снабжение ВСУ на данном участке запорожского фронта. ВС РФ взяли под огневой контроль окраины Часова Яра в ДНР, который Киев использовал как хаб для ротации военных подразделений.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал, что украинские войска находятся в состоянии стагнации по всей линии соприкосновения с ВС РФ.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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