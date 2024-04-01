В подконтрольном киевскому режиму городе Гуляйполе в Запорожской области авиаударом уничтожен важный для ВСУ автомобильный мост. Об этом сообщил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем телеграм-канале. По его словам, через этот мост шло основное снабжение украинских подразделений на данном участке запорожского фронта.

Удар по автомобильному мосту через реку Гайчур был нанесен накануне авиацией 11 армии ВВС и ПВО и беспилотниками группировки войск «Восток». Судя по фото и видео в военных телеграм-каналах, один из пролетов рухнул в воду, использовать мост теперь невозможно.

Ранее сообщалось, что российские военные ударили беспилотниками по железнодорожному составу с боеприпасами для украинских войск в подконтрольном киевским властям городе Запорожье. В результате были уничтожены два вагона с боеприпасами.

Мелитополь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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